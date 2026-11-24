Офицера 211-й бригады, привязывавшего подчиненных ко кресту, экстрадировали из Молдовы
В Украину экстрадировали старшего лейтенанта ВСУ Владислава Пастуха. Его подозревают в том, что он избивал подчиненных и приказал привязать одного из них к деревянному кресту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Следствие подозревает офицера в систематических пытках подчиненных при строительстве фортификационных сооружений. По данным следователей, он неоднократно избивал военных и угрожал им.
Один из подчиненных после избиения офицер приказал привязать к деревянной конструкции в форме креста.
Пострадавших он тоже запугивал. Угрожал последствиями за неповиновение и ссылался на влиятельные связи своего отца.
Бегство в Молдову и розыск
Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства пыток, подозреваемый скрылся из Украины. В декабре 2024 года он переплыл Днестр и попал в Молдову.
Там он впоследствии обратился с заявлением о предоставлении статуса беженца.
В январе 2025 года правоохранители установили местонахождение офицера. Затем они инициировали международный розыск и подготовили материалы для экстрадиции.
Напомним, что на фоне скандала с издевательствами над военными 211-й понтонно-мостовой бригады ее командиру, полковнику Олегу Побережнюку, объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением.
По данным полиции, он привлек четырех военных к строительству своего дома в Хмельницкой области.
Как сообщало РБК-Украина, 30 декабря Печерский суд Киева арестовал Побережнюка с правом внести залог 12 миллионов 112 тысяч гривен.
Ранее, 26 декабря, о подозрении сообщили и командиру взвода Владиславу Пастуху.