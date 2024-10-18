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Офіцер ЗСУ про відправку на війну 11 тисяч солдатів КНДР: знищувати треба в будь-якому випадку

П'ятниця 18 жовтня 2024 19:21
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Офіцер ЗСУ про відправку на війну 11 тисяч солдатів КНДР: знищувати треба в будь-якому випадку Ілюстративне фото: КНДР відправить солдатів на війну проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Північна Корея фактично відправить на війну проти України кілька бригад. Їх треба буде знищити.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Він звернув увагу, що 11 тисяч солдатів Північної Кореї, які, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, воюватимуть проти України у листопаді, це три бригади.

"Так, це якась сила, якась бойова одиниця. Але що це змінює? Чи то будуть буряти, чи то корейці, чи то кадирівці. Їх все одно потрібно знищувати", - додав воїн.

Відправлення солдатів КНДР на війну

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже кілька разів заявляв, що характер військової допомоги Росії від Північної Кореї змінюється. Наразі КНДР вирішила відправити на допомогу окупантам у війні проти України своїх солдатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні, 18 жовтня, акцентував увагу союзників України, що таким чином Північна Корея фактично вторгається до Європи.

Чиновник закликав країни Заходу дати жорстку відповідь та реалізувати план перемоги, який представив Зеленський.

За інформацією джерел РБК-Україна у спецслужбах, солдатів КНДР уже тренують на чотирьох полігонах у Росії.

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