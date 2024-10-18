Офіцер ЗСУ про відправку на війну 11 тисяч солдатів КНДР: знищувати треба в будь-якому випадку

Північна Корея фактично відправить на війну проти України кілька бригад. Їх треба буде знищити.

Він звернув увагу, що 11 тисяч солдатів Північної Кореї, які, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, воюватимуть проти України у листопаді, це три бригади.

"Так, це якась сила, якась бойова одиниця. Але що це змінює? Чи то будуть буряти, чи то корейці, чи то кадирівці. Їх все одно потрібно знищувати", - додав воїн.