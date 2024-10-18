Офицер ВСУ об отправке на войну 11 тысяч солдат КНДР: уничтожать нужно в любом случае
Северная Корея фактически отправит на войну против Украины несколько бригад. Их нужно будет уничтожить.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.
Он обратил внимание, что 11 тысяч солдат Северной Кореи, которые, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, будут воевать против Украины в ноябре, это три бригады.
"Да, это какая-то сила, какая-то боевая единица. Но что это меняет? То ли будут буряты, то ли корейцы, то ли кадыровцы. Их все равно нужно уничтожать", - добавил воин.
Отправка солдат КНДР на войну
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз заявлял, что характер военной помощи России от Северной Кореи меняется. Теперь КНДР решила отправить на помощь оккупантам в войне против Украины своих солдат.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сегодня, 18 октября, акцентировал внимание союзников Украины, что таким образом Северная Корея фактически вторгается в Европу.
Чиновник призвал страны Запада дать жесткий ответ и реализовать план победы, который представил Зеленский.
По информации источников РБК-Украина в спецслужбах, солдат КНДР уже тренируют на четырех полигонах в России.
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