Офицер ВСУ об отправке на войну 11 тысяч солдат КНДР: уничтожать нужно в любом случае

Северная Корея фактически отправит на войну против Украины несколько бригад. Их нужно будет уничтожить.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Он обратил внимание, что 11 тысяч солдат Северной Кореи, которые, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, будут воевать против Украины в ноябре, это три бригады. "Да, это какая-то сила, какая-то боевая единица. Но что это меняет? То ли будут буряты, то ли корейцы, то ли кадыровцы. Их все равно нужно уничтожать", - добавил воин.

