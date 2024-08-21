Офіцер ЗСУ про Курську операцію: планування та секретність призвели до успіху

Він зазначив, що до операції було залучено максимальну кількість командних ресурсів та підрозділів забезпечення, а також проводилась ретельна підготовка особового складу і необхідного спорядження.

"Планування відбувалося на найвищому рівні, що дало позитивні результати завдяки секретності, відсутності зливів чітких інформацій, недоступності її в медіаресурсах", - розказав офіцер-десантник.

За його словами, ця операція була насамперед потрібна заради підняття бойового духу українських військових, що й сталося завдяки успіху Курської офензиви.

Також він пояснив, що дії ЗСУ в Курській області дозволили зменшити навантаженість фронту на Донбасі, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях. Військовослужбовець додав, що це дало можливість краще триматися українським силам, які залучені у бойові дії на цих напрямках.

"Ми можемо й надалі добряче давати по зубах цим "ведмедям" та дерти їхню шкуру", - наголосив він, прокоментувавши подальші можливості українських військових, які беруть участь в операції у Курській області.

Операція в Курській області

Операція у Курській області розпочалася 6 серпня та досі триває. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за цей період українські війська просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км, заволоділи 1263 квадратними кілометрами території та взяли під контроль 93 населені пункти.



Водночас у Кремлі намагаються змиритися з очевидним провалом. Російські ЗМІ почали говорити, що влада хоче представити росіянам те, що відбувається у Курській області, як "нову нормальність".