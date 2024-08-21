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Офицер ВСУ о Курской операции: планирование и секретность привели к успеху

Фото: указатель "Курск" (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Курская операция планировалась не менее нескольких месяцев, может быть даже полгода. Благодаря соблюдению секретности никакая информация о подготовке не попала к врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеорассказ офицера 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Он отметил, что к операции было привлечено максимальное количество командных ресурсов и подразделений обеспечения, а также проводилась тщательная подготовка личного состава и необходимого снаряжения.

"Планирование проходило на самом высоком уровне, что дало положительные результаты благодаря секретности, отсутствию ливней четких информаций, недоступности ее в медиаресурсах", - рассказал офицер-десантник.

По его словам, эта операция была прежде всего нужна для поднятия боевого духа украинских военных, что и произошло благодаря успеху Курской офензивы.

Также он пояснил, что действия ВСУ в Курской области позволили снизить нагрузку фронта на Донбассе, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Военнослужащий добавил, что это позволило лучше держаться украинским силам, задействованным в боевых действиях по этим направлениям.

"Мы можем и дальше хорошо давать по зубам этим "медведям" и драть их шкуру", - подчеркнул он, прокомментировав дальнейшие возможности украинских военных, участвующих в операции в Курской области.

 

Операция в Курской области

Операция в Курской области началась 6 августа и продолжается. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за этот период украинские войска продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км, завладели 1263 квадратными километрами территории и взяли под контроль 93 населенных пункта.

В то же время в Кремле пытаются смириться с очевидным провалом. Российские СМИ начали говорить, что власти хотят представить россиянам происходящее в Курской области как "новую нормальность".

Напомним, подробности о "Курском прорыве", его целях и целях рассказал РБК-Украина эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

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