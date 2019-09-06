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Подозреваемый в госизмене бывший офицер ВСУ согласился на обмен

Новости » Политика    06.09.2019 - 14:20
Подозреваемый в госизмене бывший офицер ВСУ согласился на обмен
Задержание Ракушина в июне 2019 года (фото ssu.gov.ua)

Ракушин сообщил об этом представителям международных организаций

Офицер запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ракушин, которого подозревают в госизмене, готов на обмен в Россию. Об этом сообщил его адвокат Родион Пугач, передает "Радио Свобода".

По словам адвоката, Ракушин сообщил об этом представителям международных организаций, которые посещали его в следственном изоляторе.

"Я не могу точно сказать, дал он такое согласие или нет, но он высказывал такое желание представителям международных организаций, которые посещали его в следственном изоляторе", - сказал Пугач.

В 20 числах августа Ракушина освободили из-под стражи под личное обязательство.

Сообщается, что СБУ задержала Ракушина в июне 2019 года. Оперативники спецслужбы установили, что офицера запаса завербовал на территории России в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что процесс обмена пленными может начаться до конца этой недели. В частности, источники называют 7 сентября вероятной датой большого обмена.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня Киевский апелляционный судотпустил из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, которого называют свидетелем по делу о катастрофе MH17. До этого в СМИ появилась информация, что его также могут готовить на обмен. Обвинение данную информацию не комментирует.

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