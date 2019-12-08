Под Офисом президента собрались 2 тысячи активистов

В акции под Офисом президента на Банковой в Киеве вечером, 8 декабря, принимает участие около двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

В полиции сообщили, что под ОП массовые мероприятия продолжаются. В настоящее время в акции принимают участие около двух тысяч человек.

На месте мероприятий несут службу полицейские, офицеры Национальной гвардии и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Напомним, под Офисом президента на Банковой в Киеве с 19:00 проходит акция "Варта на Банковій". Под Офисом президента произошла небольшая потасовка, не пускают сцену.

Планируется, что активисты разложат палатки и останутся там на ночь. Акция проходит накануне саммита нормандской четверки в понедельник, 9 декабря, где предположительно президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Днем в Киеве на Майдане Независимости прошло вече "Красные линии". Количество участников акции варьировалось от ориентировочно 5 тыс. в начале до почти 15 тыс. человек в конце мероприятия. Кроме того, аналогичные акции прошли в других городах Украины.