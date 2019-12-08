Під Офісом президента зібралися 2 тисячі активістів

В акції під Офісом президента на Банковій у Києві ввечері, 8 грудня, бере участь близько двох тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

У поліції повідомили, що під ОП масові заходи тривають. В даний час в акції беруть участь близько двох тисяч осіб.

На місці заходів несуть службу поліцейські, офіцери Національної гвардії і працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій

Нагадаємо, під Офісом президента на Банковій в Києві з 19:00 проходить акція "Варта на Банковій". Під Офісом президента сталася невелика бійка, не пускають сцену.

Планується, що активісти розкладуть намети і залишаться там на ніч. Акція проходить напередодні саміту нормандської четвірки у понеділок, 9 грудня, де, ймовірно, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Днем в Києві на Майдані Незалежності відбулося віче "Червоні лінії". Кількість учасників акції варіювалося від орієнтовно 5 тис. На початку до майже 15 тис. Осіб в кінці заходу. Крім того, аналогічні акції пройшли в інших містах України.