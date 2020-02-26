Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог

В Киеве под Офисом президента Украины мужчина совершил самоподжог. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что неизвестный внезапно поджог себя, окружающие его люди, в том числе представители правоохранительного органа оперативно его потушили. На данный момент неизвестно, была ли это спланированная акция.

Мужчина остается в сознании, у него многочисленные ожоги. Известно, что под Офисом президента сегодня митингуют медики.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

Бойцы Национальной гвардии взяли пострадавшего в кольцо, ему оказывают первую помощь. Как сообщили организаторы акции медиков, он не пришел на митинг с врачами.

Спустя несколько минут мужчина объяснил, что совершил самоподжог из-за коррупции и безвластии в Украины. По его словам, у него сельский совет и Госгеокадастр якобы украли землю в Сумской области. Он уточнил, что чиновники не дали распаевать землю, а также назвал свое имя - Александр Бурлаков.

Как сообщил РБК-Украина представитель ГСЧС Александр Макушенко, удалось не допустить серьезных повреждений. Пострадавшего передали медикам. В ГСЧС также подтвердили, что ему вызвали скорую помощь.

"Полиция пока выясняет обстоятельства инцидента, который произошел под Офисом президента. Сейчас туда направлена следственно-оперативная группа. Подробная информация будет после установления обстоятельств произошедшего", - сообщили РБК-Украина в полиции Киева.

Напомним, летом 2019 года в Бердичеве Житомирской области местный предприниматель поджог себя в сессионном зале городского совета. В результате инцидента пострадал сам мужчина и несколько депутатов, которые бросились его тушить.