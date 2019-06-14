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В Бердичеве мужчина совершил самоподжог на заседании горсовета

Новости » Происшествия    14.06.2019 - 15:20
В Бердичеве мужчина совершил самоподжог на заседании горсовета
Фото: местро происшествия (twitter.com prm_ua)

В результате происшествия пострадал сам мужчина и несколько депутатов, которые бросились тушить огонь

В Бердичеве Житомирской области местный предприниматель поджог себя в сессионном зале городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "20 минут".

Как сообщается, инцидент произошел около 10 утра после открытия сессии городского совета. В результате происшествия пострадал сам мужчина и несколько депутатов, которые бросились тушить огонь. Пострадавшего госпитализировали, а сессия продолжилась в другом помещении.

В здании горисполкома продолжаются следственные действия, туда прибыли представители полиции и прокуратуры.

По информации местного издания, предприниматель давно известен в Бердичеве. Ранее он занимался ресторанным бизнесом. Из-за ресторана у мужчины возник конфликт с орендатором, о котором знали в горисполкоме. Для решения конфликта предпринимателей вызвали на заседание городского совета, однако мужчина тогда не пришел. Сообщается, что предприниматель решил, что эпатажный поступок с подпалом лучше поспособствует решению ситуации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 13 апреля на Владимирском спуске в Киеве неизвестный поджег два автомобиля. Как сообщили свидетели происшествия, к одному из автомобилей подбежал неизвестный в балаклаве и бросил в него зажигательную смесь. 

Кроме того, в центре Луцка вечером в воскресенье, 13 мая, мужчина вылил на себя воспламеняюееся вещество и поджег. Инцидент произошел около 21:00 на Театральной площади во время концерта ко Дню матери.

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