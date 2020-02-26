Під Офісом президента чоловік здійснив самопідпал

У Києві під Офісом президента України чоловік здійснив самопідпал. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що невідомий раптово підпалив себе, оточуючі його люди, в тому числі представники правоохоронного органу оперативно його загасили. На

даний момент невідомо, чи була це спланована акція.

Чоловік залишається в свідомості, у нього численні опіки. Відомо, що під Офісом президента сьогодні мітингують медики.

Бійці Національної гвардії взяли потерпілого в кільце, йому надають першу допомогу. Як повідомили організатори акції медиків, він не прийшов на мітинг з

лікарями.

За кілька хвилин чоловік пояснив, що скоїв самопідпал через корупцію і безвладдя в Україні. За його словами, у нього сільська рада і Дерєжгеокадастр нібито вкрали землю в Сумській області. Він уточнив, що чиновники не дали розпаювати землю, а також назвав своє ім'я - Олександр Бурлаков.

Як повідомив РБК-Україна представник ДСНС Олександр Макушенко, вдалося не допустити серйозних ушкоджень. Постраждалого передали медикам. У

ДСНС також підтвердили, що йому викликали швидку допомогу.

"Поліція поки з'ясовує обставини інциденту, який стався під Офісом президента. Зараз туди направлено слідчо-оперативну групу. Детальна інформація буде після встановлення обставин події", - повідомили РБК-Україна в поліції Києва.

Нагадаємо, влітку 2019 року в Бердичеві Житомирської області місцевий підприємець підпалив себе в сесійній залі міської ради. В результаті інциденту постраждав сам чоловік і кілька депутатів, які кинулися його гасити.