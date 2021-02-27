Под Офисом президента массовый протест в поддержку Стерненко

Сегодня, 27 февраля, под Офисом президента Украины в Киеве проходит массовый протест в поддержку активиста Сергея Стерненко. На этой неделе его приговорили к семи годам тюремного заключения.

Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Полиция усиленно охраняет порядок под Офисом президента, но кордоны не выставлены. Акция проходит мирно прямо под стенами ОП, столкновений с правоохранителями нет.

На улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требует освободить Стерненко. Но люди постоянно прибывают.

Напомним, Стерненко приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. Также конфискации подлежит половина его имущества. Его признали виновным в незаконном хранении оружия, похищении и пытках депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича в 2015 году.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что Стерненко сам политизировал свое уголовное дело.