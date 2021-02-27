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Під Офісом президента масовий протест на підтримку Стерненка

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 27 лютого, під Офісом президента України в Києві проходить масовий протест у підтримку активіста Сергія Стерненка. Цього тижня його засудили до семи років тюремного ув'язнення.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На вулиці Банковій зібралися кілька сотень осіб, які вимагає звільнити Стерненка. Але люди постійно прибувають.

Фото: протест під Офісом президента (РБК-Україна)

Поліція посилено охороняє порядок під Офісом президента, але кордони не виставлено. Акція проходить мирно прямо під стінами ОП, сутичок з правоохоронцями немає.

Нагадаємо, Стерненка засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини. Також конфіскації підлягає половина його майна. Його визнали винним у незаконному зберіганні зброї, викраденні та тортурах депутата однієї з місцевих рад Одеської області Сергія Щербича в 2015 році.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що Стерненко сам політизував свою кримінальну справу.

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Новини України протестОфіс президентаСергій Стерненко
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