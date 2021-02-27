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Стерненко сам "политизировал" свое дело, - Венедиктова

Новина українською → Украина, Суббота 27 февраля 2021 03:12
Стерненко сам "политизировал" свое дело, - Венедиктова Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело активиста Сергея Стерненко "политизировал" он сам. По ее словам, происходило "искусственное противостояние".

Об этом она рассказала Ирина Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

По ее словам, в частности ставилась "планка на политический заказ, но не со стороны властей".

"Да, дело политизировано, но самим подсудимым... Когда я только пришла на должность генпрокурора, сразу началась история противостояния, совершенно искусственного. Когда в одном из первых своих интервью я сказала о том, какую я вижу перспективу (в деле - ред.). Я оперировала фактами, которые мне предоставил заместитель... Тогда уже ставилась планка на политический заказ, но не со стороны власти",- сказала она.

Генпрокурор напомнила, что в приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук.

23 февраля в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. После чего в Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Были сообщения о пострадавших и задержанных.

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