Стерненко сам "политизировал" свое дело, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело активиста Сергея Стерненко "политизировал" он сам. По ее словам, происходило "искусственное противостояние".

По ее словам, в частности ставилась "планка на политический заказ, но не со стороны властей".

"Да, дело политизировано, но самим подсудимым... Когда я только пришла на должность генпрокурора, сразу началась история противостояния, совершенно искусственного. Когда в одном из первых своих интервью я сказала о том, какую я вижу перспективу (в деле - ред.). Я оперировала фактами, которые мне предоставил заместитель... Тогда уже ставилась планка на политический заказ, но не со стороны власти",- сказала она.

Генпрокурор напомнила, что в приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук.

23 февраля в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. После чего в Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Были сообщения о пострадавших и задержанных.