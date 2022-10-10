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В Офісі президента закликали українців не залишати укриттів

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Понеділок 10 жовтня 2022 11:03
В Офісі президента закликали українців не залишати укриттів Фото: в Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл України 10 жовтня (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл України 10 жовтня. Українців залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"Не залишайте укриттів. Нікчеми думають, що вони нас налякають, зламають нашу єдність, але цього не буде. Ми продовжимо наш рух вперед. А терористи будуть відповідати за все. Це їх агонія", - написав Єрмак.

Нагадаємо, російські війська з самого ранку завдають масованих ударів по Україні. Наразі окупанти випустили 75 ракет, більше половини вдалося збити.

Під обстрілом опинилися багато міст, у тому числі Київ, Львів, Хмельницький, Тернопіль та Житомир.

Все що відомо на цей момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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