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В Офисе президента призвали украинцев не покидать укрытий

Новина українською →
Понедельник 10 октября 2022 11:03
В Офисе президента призвали украинцев не покидать укрытий Фото: в Офисе президента отреагировали на массированный ракетный обстрел Украины 10 октября (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Офисе президента отреагировали на массированный ракетный обстрел Украины 10 октября. Украинцев оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Не оставляйте укрытий. Ничем не думают, что они нас испугают, сломают наше единство, но этого не будет. Мы продолжим наше движение вперед. А террористы будут отвечать за все. Это их агония", - написал Ермак.

Напомним, российские войска с самого утра наносят массированные удары по Украине. Сейчас оккупанты выпустили 75 ракет, более половины удалось сбить.

Под обстрелом оказались многие города, включая Киев, Львов, Хмельницкий, Тернополь и Житомир.

Все что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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