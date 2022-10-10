В Офисе президента призвали украинцев не покидать укрытий
В Офисе президента отреагировали на массированный ракетный обстрел Украины 10 октября. Украинцев оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.
"Не оставляйте укрытий. Ничем не думают, что они нас испугают, сломают наше единство, но этого не будет. Мы продолжим наше движение вперед. А террористы будут отвечать за все. Это их агония", - написал Ермак.
Напомним, российские войска с самого утра наносят массированные удары по Украине. Сейчас оккупанты выпустили 75 ракет, более половины удалось сбить.
Под обстрелом оказались многие города, включая Киев, Львов, Хмельницкий, Тернополь и Житомир.
Все что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.