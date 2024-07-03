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В Офісі президента відповіли на план Трампа щодо України: поступок територіями не буде

Фото: глава ОП Андрій Єрмак (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Україна не готова йти на компроміс із Росією та відмовлятися від будь-якої території, щоб припинити війну, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак. Так він відповів на запитання щодо заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єрмак під час візиту до Вашингтона заявив журналістам, що Київ прислухається до будь-яких порад щодо досягнення "справедливого миру". "Але ми (не) готові піти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він.

На запитання, як Україна оцінює заяву Трампа про те, що він впорається з війною, Єрмак сказав: "Чесно відповім: не знаю. Подивимося".

Україна наполягатиме, щоб нова адміністрація продовжувала надавати їй підтримку, сказав глава ОП, додавши, що Україна вже має підтримку двох партій і американського народу.

"Це буде ... рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір", - сказав Єрмак про президентські вибори 5 листопада.

Нагадаємо, під час нещодавніх дебатів з президентом США і кандидатом від демократів Джо Байденом Трамп заявив, що нібито зміг би закінчити війну ще до свого вступу на президентську посаду. Водночас він назвав неприйнятною "пропозицію" російського диктатора Володимира Путіна про те, що Україна має відмовитися від чотирьох своїх областей і прагнення до членства в НАТО в обмін на припинення Росією вогню.

Сьогодні Politico з посиланням на двох експертів з національної безпеки, які підтримують Трампа, написало, що Трамп нібито розглядає можливість укладання угоди, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід - зокрема, на Україну та Грузію, а також введе переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе забрати собі.

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Андрій ЄрмакДональд ТрампВійна Росії проти України