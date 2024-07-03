В Офисе президента ответили на план Трампа по Украине: уступок по территориям не будет

Украина не готова идти на компромисс с Россией и отказываться от какой-либо территории, чтобы прекратить войну, сказал глава офиса президента Андрей Ермак. Так он ответил на вопрос по поводу заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может быстро прекратить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ермак во время визита в Вашингтон заявил журналистам, что Киев прислушивается к любым советам по достижению "справедливого мира". "Но мы (не) готовы пойти на компромисс по поводу очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета", - сказал он.
На вопрос, как Украина оценивает заявление Трампа о том, что он справится с войной, Ермак сказал: "Честно отвечу: не знаю. Посмотрим".
Украина будет настаивать, чтобы новая администрация продолжала оказывать ей поддержку, сказал глава ОП, добавив, что у Украины уже есть поддержка двух партий и американского народа.
"Это будет… решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор", - сказал Ермак о президентских выборах 5 ноября.
Напомним, во время недавних дебатов с президентом США и кандидатом от демократов Джо Байденом Трамп заявил, что якобы смог бы закончить войну еще до вступления на президентский пост. В то же время, он назвал неприемлемым "предложение" российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина должна отказаться от четырех своих областей и стремления к членству в НАТО в обмен на прекращение Россией огня.
Сегодня Politico со ссылкой на двух поддерживающих Трампа экспертов по национальной безопасности написало, что Трамп якобы рассматривает возможность заключения соглашения, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток - в частности, на Украину и Грузию, а также ведет переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет забрать себе.
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