В Офисе президента ответили на план Трампа по Украине: уступок по территориям не будет

Ермак во время визита в Вашингтон заявил журналистам, что Киев прислушивается к любым советам по достижению "справедливого мира". "Но мы (не) готовы пойти на компромисс по поводу очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета", - сказал он.

На вопрос, как Украина оценивает заявление Трампа о том, что он справится с войной, Ермак сказал: "Честно отвечу: не знаю. Посмотрим".

Украина будет настаивать, чтобы новая администрация продолжала оказывать ей поддержку, сказал глава ОП, добавив, что у Украины уже есть поддержка двух партий и американского народа.

"Это будет… решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор", - сказал Ермак о президентских выборах 5 ноября.