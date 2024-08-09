У Офісі президента розповіли, як готуються до різних сценаріїв виборів у США

"Спілкування ведеться з обома партіями, тому що для України дуже важлива двопартійна підтримка. Безумовно, сьогодні ми працюємо з оточенням, зі штабом як кандидата Дональда Трампа, так і кандидатки від Демократичної партії, віцепрезидентки Камали Гарріс", – зазначив Єрмак.

За його словами, свого часу він познайомився з кандидатом у віце-президенти Тімом Волзом, якого обрала Камала Гарріс, але ще не знайомий з Джей Ді Венсом, кандидатом у віцепрезиденти від Трампа.

"Вибори у США – справа американського народу, але важливо, щоби обидва кандидати і їхні команди чітко розуміли, що відбувається в Україні. І дуже важливо, щоб в обох кандидатів дійсно був план української перемоги і була стратегія, підкреслю, саме перемоги", – додав Керівник офісу президента.

Він також підкреслив, що останнім часом навіть риторика Джей Ді Венса змінюється завдяки активній дипломатичній роботі.

Вибори у США

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Новообраний президент і віцепрезидент зазвичай вступають на посаду 20 січня наступного року, після інавгурації (тобто, цього разу 20 січня 2025 року).

Основними кандидатами на посаду глави держави поточного року є віцепрезидентка США Камала Гарріс (від демократів) і колишній президент Дональд Трамп (від республіканців), який відмовився визнати свою поразку 2020 року і поставив під сумнів легітимність результатів виборів.