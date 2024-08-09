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В Офисе президента рассказали, как готовятся к разным сценариям выборов в США

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Офис президента Украины и МИД ведут постоянные переговоры и пытаются активно сотрудничать со штабами кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий США.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Общение ведется с обеими партиями, потому что для Украины очень важна двухпартийная поддержка. Безусловно, сегодня мы работаем с окружением, со штабом как кандидата Дональда Трампа, так и кандидатки от Демократической партии, вице-президента Камалы Гаррис", – отметил Ермак.

По его словам, в свое время он познакомился с кандидатом в вице-президенты Тимом Волзом, которого избрала Камала Гаррис, но еще не знаком с Джей Ди Венсом, кандидатом в вице-президенты от Трампа.

"Выборы в США - дело американского народа, но важно, чтобы оба кандидата и их команды четко понимали, что происходит в Украине. И очень важно, чтобы у обоих кандидатов действительно был план украинской победы и была стратегия, подчеркну именно победы", - добавил руководитель офиса президента.

Он также подчеркнул, что в последнее время даже риторика Джей Ди Венса изменяется благодаря активной дипломатической работе.

Выборы в США

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Новоизбранный президент и вице-президент обычно вступают в должность 20 января следующего года, после инаугурации (т.е. на этот раз 20 января 2025 года).

Основными кандидатами на пост главы государства в текущем году являются вице-президент США Камала Гаррис (от демократов) и бывший президент Дональд Трамп (от республиканцев), отказавшийся признать свое поражение в 2020 году и подвергший сомнению легитимность результатов выборов.

 

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