В Офісі президента розкрили програму візиту Зеленського до Брюсселю

За його словами, спочатку відбудеться зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Потім запланована зустріч з головою Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Після цього президент України візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

Очікується, що Володимир Зеленський виступить на спеціальному засіданні Європейської Ради.

Крім того, у Зеленського заплановані зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також аудієнція з королем Бельгії Філіпом.