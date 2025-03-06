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В Офисе президента раскрыли программу визита Зеленского в Брюссель

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, посетит Брюссель. Он примет участие в спецзаседании Европейского Совета и проведет ряд встреч.

Как передает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, сначала состоится встреча Зеленского с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Затем запланирована встреча с главой Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

После этого президент Украины примет участие в специальном заседании Европейского Совета в Брюсселе.

Ожидается, что Владимир Зеленский выступит на специальном заседании Европейского Совета.

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также аудиенция с королем Бельгии Филиппом.

Саммит ЕС

Напомним, сегодня, 6 марта, в Брюсселе состоится специальный саммит лидеров стран ЕС. Он будет посвящен европейской обороне и Украине. Как известно, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в спецзаседании Европейского Совета.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина и Европа подготовят план для устойчивого мира. По словам президента, это произойдет в ближайшее время.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Великобритания и Франция вместе с Украиной будут работать над планом по Украине. Затем его представят президенту США Дональду Трампу.

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