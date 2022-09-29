В Офісі президента пояснили деталі та наслідки визнання Росії спонсором тероризму

Визнання Росії державою-спонсором тероризму посилить економічний тиск та повністю ізолює агресора. Це допоможе зупинити російську збройну агресію проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії розробила п'ятий документ про визнання РФ спонсором тероризму. Він обґрунтовує та пояснює необхідність такого кроку.
Група Єрмака-Макфола пояснила особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна-спонсор тероризму" (State Sponsor of Terrorism, SST), а також закликала США та Канаду запровадити його проти РФ.
Експерти спрогнозували ризики та запропонували методи для пом’якшення багатьох із них.
Статус "спонсор тероризму" додасть РФ до чорного списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Це також обмежить допомогу від США та від організацій, членом яких є США. Також буде заборонений експорт і продаж зброї, передачею товарів подвійного використання, крім того, будуть запроваджені додаткові фінансові обмеження.
Цей статус полегшив би введення вторинних американських санкцій на третіх осіб, які працюють з РФ та її суб'єктами. Також США та їх союзники могли б вводити санкції проти інших країн, які співпрацюють з Росією.
Такий крок посилив би ефективність інших санкцій, не дозволив би Москві обходити їх, а також підвищив рівень контролю за багатьма російськими юридичними та фізичними особами приватного сектору.
При цьому цей статус дозволяє США та союзникам підтримувати зв'язок з російськими дипломатами при просуванні американських національних інтересів. Наприклад, навіть коли Іран був визнаний спонсором тероризму, проводилися прямі переговори з іранськими дипломатами щодо укладення Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA).
Нагадаємо, Євросоюз хоче ввести "кримські санкції" проти всіх непідконтрольних Україні територій, де пройшли так звані "референдуми" Росії.
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