В Офисе президента объяснили детали и последствия признания России спонсором терроризма

Международная рабочая группа по санкциям против России разработала пятый документ о признании РФ спонсором терроризма. Он обосновывает и объясняет необходимость этого шага.

Группа Ермака-Макфола объяснила особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна-спонсор терроризма" (State Sponsor of Terrorism, SST), а также призвала США и Канаду ввести его против РФ.

Эксперты спрогнозировали риски и предложили методы смягчения многих из них.

Статус "спонсор терроризма" добавит РФ в черный список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Это также ограничит помощь от США и организаций, членом которых являются США. Также будет запрещен экспорт и продажа оружия, передача товаров двойного использования, кроме того, будут введены дополнительные финансовые ограничения.

Этот статус облегчил бы введение вторичных американских санкций на третьих лиц, работающих с РФ и его субъектами. Также США и их союзники могли бы вводить санкции против других стран, сотрудничающих с Россией.

Такой шаг усилил бы эффективность других санкций, не позволил бы Москве обходить их, а также повысил уровень контроля над многими российскими юридическими и физическими лицами частного сектора.

Этот статус позволяет США и союзникам поддерживать связь с российскими дипломатами при продвижении американских национальных интересов. Например, даже когда Иран был признан спонсором терроризма, проводились прямые переговоры с иранскими дипломатами по заключению Общего всеобъемлющего плана действий (JCPOA).