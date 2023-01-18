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В Офісі президента підтримали завершення будівництва недобудованих ВЕС

Фото: Офіс президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Офіс президента України підтримує добудову вітрових електростанцій, спорудження яких зупинилось внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь ОП на запит Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) у Facebook.

"У своїй відповіді на звернення профільних асоціацій сектору ВДЕ від 9 січня 2023 року заступник керівника ОП Ростислав Шурма наголосив, що «з огляду на важливість порушеного питання Кабінету міністрів запропоновано забезпечити належне супроводження вказаного законопроекту у парламенті для прискорення його розгляду і прийняття Верховною радою", - підкреслили в УВЕА.

Зокрема, з квітня минулого року УВЕА неодноразово закликала уряд та парламент прийняти закон про продовження строків введення в експлуатацію вітроенергетичних потужностей за "зеленим" тарифом, будівництво яких зупинилось через повномасштабне вторгнення Росії.

Зазначається, що у листопаді Міністерство енергетики зареєструвало законопроект №8191 "Про внесення змін до деяких законів Украі‌ни щодо продовження строку введення в експлуатацію об’єктів відновлюваної енергетики за договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладеними до 31 грудня 2019 року», але з того часу він не розглядався навіть у профільному комітеті.

Через це асоціація звернулася з листом до ОП з проханням посприяти розгляду цієї законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

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