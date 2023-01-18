В Офисе президента поддержали завершение строительства недостроенных ВЭС

"В своем ответе на обращение профильных ассоциаций сектора ВИЭ от 9 января 2023 года заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма подчеркнул, что "учитывая важность поднятого вопроса Кабинета министров предложено обеспечить должное сопровождение указанного законопроекта в парламенте для ускорения его рассмотрения и принятия Верховной радой", - подчеркнули в УВЭА.

В частности, с апреля прошлого года УВЕА неоднократно призывало правительство и парламент принять закон о продлении сроков ввода в эксплуатацию ветроэнергетических мощностей по "зеленому" тарифу, строительство которых остановилось из-за полномасштабного вторжения России.

Отмечается, что в ноябре Министерство энергетики зарегистрировало законопроект №8191 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о продлении срока ввода в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики по договорам купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу, заключенным до 31 декабря 20, но с тех пор он не рассматривался даже в профильном комитете.

Поэтому ассоциация обратилась с письмом к ОП с просьбой посодействовать рассмотрению этой законодательной инициативы.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.