Україна вимагатиме від Росії компенсації за шкоду навколишньому середовищу, - Офіс Президента

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про погіршення якості повітря в Києві після обстрілів та залучення Росії до компенсації за завдану шкоду природі.

На цьому наголосив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Андрій Єрмак заявив, що після російських обстрілів якість повітря у Києві погіршилася.

"Після останньої атаки росіян якість повітря у Києві значно погіршилася через високу концентрацію продуктів горіння, хімікатів та пилу. Приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу перевищив 56 мільярдів євро з більш ніж 3300 задокументованими судовими справами", - сказав глава Офісу Глави держави.

За словами Єрмака, Україна має намір притягнути Росію до відповідальності за збитки навколишнього середовища. Також глава подякував Міжнародній робочій групі за створення Природоохоронного договору для України.

"Цей документ має стати керівництвом по боротьбі з негативним впливом війни на природу. Не лише для України, а й миру", – наголосив Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак запросив представників Міжнародної робочої групи до України для публічної презентації договору та його офіційного подання Главі держави Володимиру Зеленському.

"Перед нами стоїть складне завдання - запровадити договір в Україні та за кордоном. Ми будемо дуже вдячні за вашу допомогу та підтримку. Я радий зустрітися з вами в Києві та обговорити подальші плани співпраці", - заявив Єрмак.

Збитки української природи через війну

6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Після цього частину територій Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей було затоплено.

За даними Київської школи економіки, сума прямої шкоди, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС, становить щонайменше 2 млрд доларів.

Також на початку повномасштабної війни російські окупанти підняли хмари радіоактивного пилу в "Рудому лісі".