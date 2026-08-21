В Офісі президента назвали головні цілі нових санкцій України проти РФ

Нові чотири санкційні пакети України спрямовані одразу на кілька ланок російської системи, яка забезпечує агресію проти України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Україна знищує російську окупаційну вертикаль на всіх рівнях

Власюк звернув увагу на те, що до санкційних списків потрапили:

представники окупаційної влади;

особи, причетні до економічної експлуатації ТОТ;

ті, хто допомагає забезпечувати армію РФ.

Однак це ще не все.

"Приклади Юрія Турульова та Санала Адьяєва на Херсонщині показують, що під тиск потрапляють як організатори адміністративно-правової інтеграції загарбаних територій, так і особи, причетні до їхньої економічної експлуатації, зокрема незаконного вивезення українського зерна. Водночас санкції проти російського депутата Віктора Кушніра блокують тіньове забезпечення армії РФ дронами та спорядженням через приватні й політичні мережі", - наголосив Власюк.

Ба більше, під санкційний удар України потрапив заступник голови Держдуми РФ Сергій Бабурін. Як відомо, він регулярно поширює тези про "законність" окупації українських територій, заперечує українську ідентичність та дискредитує Україну.

Стратегічне ядро нових санкцій України проти РФ

За словами Власюка, йдеться саме про обмеження проти підприємств групи "РУСАЛ".

Що важливо розуміти, вони охоплюють Саяногорський, Красноярський, Братський та Уральський алюмінієві заводи, а також керуючу компанію "Русскій алюміній Менеджмент".

В ОП нагадують що алюміній є критичною сировиною для авіації, ракет та артилерії ворога.

"Під обмеження потрапив і менеджмент компанії. Водночас важливо перекривати весь виробничий ланцюг: зокрема, глинозем надходить від Aughinish Alumina, що належить "РУСАЛу", - зауважив Власюк.

Він також підтвердив, що наразі триває робота над тим, щоб Євросоюзу та або уряд Ірландії ухвалили рішення, яке обмежать надходження глинозему на віднині підсанкційні підприємства.

Превентивний удар по інфраструктурі безпілотних технологій РФ

Як пояснив Власюк, йдеться про обмеження проти так званого "Кримського дослідного інституту безпілотних технологій", ініційованого підсанкційним Сергієм Аксьоновим.

Україна має на меті знищити ворожі спроможності ще на етапі розробки.

"Оскільки ця структура займається не лише створенням FPV-дронів, систем РЕБ та штучного інтелекту, а й підготовкою операторів та інженерів, під обмеження потрапляє весь комплекс", - наголосив Власюк.

Під ударом також ОПК Росії

В ОП зазначили, що Україна посилює тиск на підприємства, без яких ворожа оборонна промисловість не може повноцінно функціонувати.

До прикладу, "Мєталл Індастрі" постачає металообробне обладнання та програмне забезпечення для підприємств російського ОПК, серед її контрагентів - підсанкційні "Калашников", "Істок" та "Конструкторське бюро хімавтоматики".

"Інший приклад - "Науково-виробниче підприємство "Інженерно-промислова компанія", яке виробляє спеціальне обладнання, зокрема димові машини ТДА-3 для маскування військ та об’єктів від розвідки і високоточної зброї. Тобто санкції охоплюють конкретні виробничі ланки, які забезпечують російську армію та її оборонну промисловість", - розповів Власюк.

Розширення санкційного тиску на гуманітарну сферу РФ

В ОП наголосили, що йдеться про включення до пакета виробників анімаційного контенту, таких як ТОВ "Маша та Ведмідь", студії "Анімаккорд" та "Студія МіМ".

Тобто під обмеження потрапляють конкретні юридичні особи, що використовують дитячий медіапродукт як інструменту пропаганди та впливу на українських дітей.

"Тепер Україна має правові підстави звернутися до глобальних платформ, зокрема Netflix та YouTube, щодо припинення взаємодії з підсанкційнимио особами, а також блокування монетизації та поширення їхнього контенту на українську аудиторію", - підсумував Власюк.