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В Офісі президента назвали єдиний спосіб завершити війну

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Неділя 23 жовтня 2022 11:29
В Офісі президента назвали єдиний спосіб завершити війну Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вторгалась на територію суверенної країни. Війна завершиться лише тоді, коли Кремль виведе своїх окупантів з наших земель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, саме Росії:

  • вторглась на територію суверенної країни;
  • запускає ракети по містах;
  • руйнує об'єкти, щоб змусити мільйони людей мерзнути.

"Інші тирани спостерігають за цим. Єдиний спосіб закінчити війну - змусити Росію піти з України. Інакше 21 століття буде епохою кривавих конфліктів", - додає Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк нещодавно прокоментував масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України та назвав їх мету.

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