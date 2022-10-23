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В Офисе президента назвали единственный способ завершить войну

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Воскресенье 23 октября 2022 11:29
В Офисе президента назвали единственный способ завершить войну Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация вторгалась на территорию суверенной страны. Война завершится только тогда, когда Кремль выведет своих оккупантов из наших земель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, именно России:

  • вторглась на территорию суверенной страны;
  • запускает ракеты по городам;
  • разрушает объекты, чтобы заставить миллионы людей мерзнуть.

"Другие тираны наблюдают за этим. Единственный способ закончить войну – заставить Россию уйти из Украины. Иначе 21 век будет эпохой кровавых конфликтов", - добавляет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк недавно прокомментировал массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины и назвал их цель.

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Российская Федерация Ирина Подоляк
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