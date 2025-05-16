Офіси порожніють: чому українці масово відмовляються від роботи в офісі у 2025 році

Українці дедалі частіше уникають традиційної офісної роботи. Гібридні та віддалені формати стають нормою, а попит і пропозиція на офісні приміщення втрачають динаміку - особливо у великих містах.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.
Вона зазначає, що вже третій рік поспіль у Києві знижується кількість оголошень про оренду офісів. У березні 2025 року їх стало на 18% менше, ніж у березні 2024-го. Водночас і зацікавленість з боку орендарів знижується - відгуків на оголошення стало менше на 3%.
У регіонах тенденція подекуди ще різкіша: у Дніпропетровській області кількість оголошень зменшилась на 23%, у Харківській - кількість відгуків просіла на 35%. Причини - безпекова ситуація, а також зміни в очікуваннях самих працівників.
"Сьогодні ми бачимо чіткий запит на гнучкість. Формат, який передбачає кілька офісних днів на тиждень або можливість обирати, підходить вже для 36% респондентів, а лише 7% готові працювати винятково в офісі", - пояснює Остапчук, посилаючись на свіже опитування OLX Робота.
Люди прагнуть краще балансувати між роботою та особистим життям, самостійно планувати день і уникати виснажливих поїздок до офісу. Цей запит посилився ще під час пандемії, а тепер - і через війну.
Формат повністю "на дистанції" обирають і ті, хто переїхав у безпечніші регіони чи за кордон, і ті, хто не має поруч обладнаного укриття. В умовах війни це не лише зручність, а й питання виживання.
Згідно з дослідженням OLX Робота, 45% українців ставлять гнучкий графік на друге місце серед ключових вимог при пошуку роботи. Компанії ж, щоб втримати персонал на ринку з кадровим дефіцитом, змушені підлаштовуватися під нові реалії.
"Можемо спрогнозувати, що гібридна та віддалена моделі залишатимуться актуальними й надалі. Бізнес адаптується до змін, адже саме цього вимагає ринок", - підсумовує Остапчук.
Раніше РБК-Україна писало, що з наближенням літа в Україні стрімко зростає попит на сезонних працівників. Найбільше вакансій відкрито в аграрному секторі, готельно-ресторанній сфері та на складах. Ми розповідали, яку саме роботу пропонують, скільки можна заробити, які умови найчастіше надають та як змінюється ринок сезонної праці у 2025 році.
Також ми писали про вакансії в Україні, де роботодавці пропонують безкоштовне житло. Найбільше таких пропозицій - у сферах обслуговування, сільського господарства, будівництва, виробництва та охорони. Лідирують за кількістю вакансій Київська й Львівська області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.