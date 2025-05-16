Офисы пустеют: почему украинцы массово отказываются от работы в офисе в 2025 году

Она отмечает, что уже третий год подряд в Киеве снижается количество объявлений об аренде офисов. В марте 2025 года их стало на 18% меньше, чем в марте 2024-го. В то же время и заинтересованность со стороны арендаторов снижается - откликов на объявления стало меньше на 3%.

В регионах тенденция иногда еще резче: в Днепропетровской области количество объявлений уменьшилось на 23%, в Харьковской - количество отзывов просело на 35%. Причины - ситуация с безопасностью, а также изменения в ожиданиях самих работников.

Новые подходы к организации рабочего процесса

"Сегодня мы видим четкий запрос на гибкость. Формат, который предусматривает несколько офисных дней в неделю или возможность выбирать, подходит уже для 36% респондентов, а только 7% готовы работать исключительно в офисе", - объясняет Остапчук, ссылаясь на свежий опрос OLX Работа.

Люди стремятся лучше балансировать между работой и личной жизнью, самостоятельно планировать день и избегать изнурительных поездок в офис. Этот запрос усилился еще во время пандемии, а теперь - и из-за войны.

Безопасность и гибкий график в приоритете

Формат полностью "на дистанции" выбирают и те, кто переехал в более безопасные регионы или за границу, и те, кто не имеет рядом оборудованного укрытия. В условиях войны это не только удобство, но и вопрос выживания.

Согласно исследованию OLX Работа, 45% украинцев ставят гибкий график на второе место среди ключевых требований при поиске работы. Компании же, чтобы удержать персонал на рынке с кадровым дефицитом, вынуждены подстраиваться под новые реалии.

"Можем спрогнозировать, что гибридная и удаленная модели будут оставаться актуальными и в дальнейшем. Бизнес адаптируется к изменениям, ведь именно этого требует рынок", - заключает Остапчук.