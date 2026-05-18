В офісі Мадяра знайшли мішки з подрібненими документами партії Орбана

00:12 18.05.2026 Пн
2 хв
Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що знищені документи пов'язані з партією "Фідес"
Юлія Маловічко
Фото: прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)
В офісі угорського прем'єр-міністра, а саме в колишній будівлі Мінтрансу країни, знайши мішки з подрібненими документами. Знищені папери мають відношення до партії "Фідес".

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News Hungary.

Мадяр оприлюднив відео, на якому заявив, що співробітники виявили у підвалі будівлі щонайменше 15-20 мішків, наповнених подрібненими документами, а також коробки з передвиборчими матеріалами.

Йдеться, зокрема, про листівки та плакати з гаслом "Фідес" - безпечний вибір", прапори тощо.

Як заявив глава угорського уряду, виникає підозра щодо кількох імовірних кримінальних злочинів, включаючи незаконне фінансування партій.

Компетентні органи мають розслідувати, чи використовувалися державні ресурси або службовці для виготовлення, зберігання або розповсюдження агітаційних матеріалів в урядовій установі.

"Державне аудиторське управління мало б розглянути ці питання, звичайно, поліція також проведе розслідування", - сказав Мадяр.

Він підтвердив, що слідчі мають встановити, хто наказав зберігати та, ймовірно, виготовляти агітаційні матеріали у будівлі міністерства і чи були вказівки державним службовцям брати участь у цих заходах.

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині пройшли 12 квітня, перемогу отримала партія "Тиса" Петера Мадяра. Вже екс-прем'єр Віктор Орбан визнав поразку та привітав опонентів з перемогою.

Пізніше Віктор Орбан заявив про відмову від депутатського мандата, ал додав, що керувати партією "Фідес" він продовжить, якщо так вирішать на з'їзді її члени.

