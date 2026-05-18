В офисе Мадьяра нашли мешки с измельченными документами партии Орбана

В офисе венгерского премьер-министра, а именно в бывшем здании Минтранса страны, нашли мешки с изьмельченными докуменатми. Уничтоженные бумаги имеют отношение к партии "Фидес".

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News Hungary.

Мадьяр обнародовал видео, на котором заявил, что сотрудники обнаружили в подвале здания не менее 15-20 мешков, наполненных измельченными документами, а также коробки с предвыборными материалами.

Речь идет, в частности, о листовках и плакатах с лозунгом "Фидес" - безопасный выбор", флаги и тому подобное.

Как заявил глава венгерского правительства, возникает подозрение насчет нескольких вероятных уголовных преступлений, включая незаконное финансирование партий.

Компетентные органы должны расследовать, использовались ли государственные ресурсы или служащие для изготовления, хранения или распространения агитационных материалов в правительственном учреждении.

"Государственное аудиторское управление должно рассмотреть эти вопросы, конечно, полиция также проведет расследование", - сказал Мадяр.

Он подтвердил, что следователи должны установить, кто приказал хранить и, вероятно, изготавливать агитационные материалы в здании министерства и были ли указания государственным служащим участвовать в этих мероприятиях.