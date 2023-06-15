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В Офісі генпрокурора визнали необгрунтованість двох резонансних "маски-шоу" у бізнеса

Фото: Дмитро Вербицький (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Необхідності в гучних обшуках за участю прокуратури у компанії MacPaw щодо земельної справи, а також у бізнесмена Ігора Мазепи та його партнерів по компанії "Села Енерджи" не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького в інтервʼю Forbes.

За його словами, в обох випадках після звернення представників компаній була змінена група процесуальних керівників, які працювали над провадженнями.

Вербицький відзначив, що зловживання працівників прокуратури - сфера відповідальності Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора.

"Якщо прокурори скоїли злочин, то повинні понести відповідальність. Для цього є НАБУ та ДБР", - зауважив заступник генерального прокурора України.

Крім того, Дмитро Вербицький повідомив, що під час нарад та тренінгів із різними правоохоронними органами завжди підкреслюється, що обшуки – це виключна міра, яка має застосовуватися лише у випадку, коли немає іншого способу отримати документи або необхідну інформацію.

Раніше Федерація роботодавців України спільно кількома іншими об’єднаннями підприємців оголосила про намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак, які з використанням правоохоронних органів останніми місяцями здійснюються на бізнес.

Голова Ради ФРУ Дмитро Олійник поясни цю ініціативу тим, що проблема масштабних рейдерських атак на бізнес стала питанням національної безпеки і потребує негайного вирішення.

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бизнесОфіс Генпрокурора