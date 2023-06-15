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В Офисе генпрокурора признали необоснованность двух резонансных "маски-шоу" у бизнеса

Фото: Дмитрий Вербицкий (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Необходимости в громких обысках с участием прокуратуры у компании MacPaw по земельному делу, а также у бизнесмена Игоря Мазепы и его партнеров по компании "Села Энерджи" не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого в интервью Forbes.

По его словам, в обоих случаях после обращения представителей компаний была изменена группа процессуальных руководителей, работавших над производствами.

Вербицкий отметил, что злоупотребление работников прокуратуры – сфера ответственности Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора.

"Если прокуроры совершили преступление, то должны понести ответственность. Для этого есть НАБУ и ГБР", - отметил заместитель генерального прокурора Украины.

Кроме того, Дмитрий Вербицкий сообщил, что во время совещаний и тренингов с разными правоохранительными органами всегда подчеркивается, что обыски – это исключительная мера, которая должна применяться только в том случае, когда нет другого способа получить документы или необходимую информацию.

Ранее Федерация работодателей Украины совместно с несколькими другими объединениями предпринимателей объявила о намерении создать публичный реестр лиц, причастных к рейдерским атакам, которые с использованием правоохранительных органов в последние месяцы осуществляются на бизнес.

Председатель Совета ФРУ Дмитрий Олейник объяснил эту инициативу тем, что проблема масштабных рейдерских атак на бизнес стала вопросом национальной безопасности и требует немедленного решения.

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бизнесОфис Генпрокурора