В Офисе простых решений рассказали, кому не нужны кассовые аппараты  

Фото: Михеил Саакашвили, Маргулан Сейсембаев и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Обязательное наличие кассовых аппаратов и выдача фискальных чеков с 1 января беспокоит многих предпринимателей Украины. Однако, кассовые аппараты нужны не для всех.

Об этом заявил инвестор и общественный деятель Маргулан Сейсембаев, отвечающий за международную деятельность Офиса простых решений и результатов.

"С одной стороны контроль розничного товарооборота, сокращение контрабанды и детенизация экономики это очень важные вопросы для развития любой страны. Большинство цивилизованных стран уже давно обязали всех предпринимателей установить кассовый аппарат и почти у всех этот процесс был болезненным. С другой стороны прозрачность розничного бизнеса перед налоговыми органами всегда должна сопровождаться реформами в самих проверяющих органах", - отмечает бизнесмен.

По его мнению, без реформы правоохранительной системы, налоговых органов и при таком уровне коррупции, тотальная фискализация приведет лишь к тому, что бизнес будут кошмарить с ещё большей силой.

"Так стоит ли сейчас во время пандемии и спада экономики вводить тотальную фискализацию!? Очевидно что сейчас не время для этого. Малому бизнесу сейчас очень нелегко и все что им надо от государства, это чтобы их просто не трогали. Поэтому любая дополнительная регуляция вызывает у предпринимателей лишь гнев и раздражение", - добавляет он.

Фото: Маргулан Сейсембаев (из открытых источников)

В связи с этим, по мнению Сейсембаева, наилучшим компромиссным вариантом будет обязать всех продавцов рисковых товаров, оптовиков, а также торговцев с больших магазинов (не ларьков) выдавать фискальный чек с наличием документов на товар, а для остальных предпринимателей обязательное наличие кассового аппарата отложить на один-два, а может даже и на три года.

"Чтобы государство стимулировало бизнес выходить из тени, государство как самый большой покупатель товаров и услуг на рынке, должно дать правильный сигнал рынку и прекратить оптовые закупки гос. компаниями товаров без НДС и документов о происхождении. Мало кто из добросовестных бизнесменов хочет работать с государством из-за не прозрачных, "кривых" тендерных процедур и тотальной коррупции в сфере закупок с последующими проверками со стороны проверяющих и правоохранительных органов", - считает Сейсембаев.

Он также добавил, что для того чтобы правильные и нужные стране законопроекты и реформы внедрялись с большой скоростью и эффективностью они в настоящий момент разрабатываем специальную е-платформу.

"Сегодня, от написания до принятия законопроекта проходит в среднем долгих 352 дня. При такой скорости законопроектных работ разве Украина сможет быстро реформироваться? Конечно нет. Поэтому, одна из наших целей, помимо предложений самих реформ и законов является скорость прохождения законов через гос.органы с прозрачным и доступным для всех механизмом контроля темпа реформ и ответственных за задержку так необходимых законов. Мы уверены, что "дорога ложка к обеду". Украинцы хотят жить хорошо "здесь и сейчас", а не в далёком будущем и приложим все усилия для ускорения этих процессов", - резюмировал Сейсембаев.

Отметим, принятые Верховной радой 20 сентября 2019 года законы внесли коренные изменения в систему администрирования налогов и использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Тогда же налоговая предоставила разъяснение об отличиях программных РРО от обычных кассовых аппаратов.

28 сентября налоговый комитет принял позитивное решение по законопроекту 2645-д и отправил его в зал для голосования в первом чтении. В 2645-д предусмотрены существенные послабления в обязательном использовании РРО с критерием от превышения торговой площади 40кв.м. в городах и от 60 кв. м. в сёлах.