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В Офисе президента Украины назвали главную цель санкций против России

Фото: глава ОП Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал главную цель санкций против России. Он добавил, что сейчас идет активная работа с европейскими партнерами, чтоб они понимали важность таких шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.

По его словам, Украина сейчас работает над санкционной моделью, которая позволит остановить Россию и уничтожить ее экономику.

"Наша главная цель - это эмбарго на (российские - ред.) энергоресурсы", - добавил он.

Ермак отметил, что нефтяное эмбарго предусматривает полный запрет на покупку российских энергоресурсов. Однако, по его словам, есть и другой вариант.

Как уточнил глава ОП, есть санкционная модель, которую еще называют "иранской". Она предусматривает продолжение поставок российских энергоресурсов, однако деньги за них бюджет России получать не будет. Средства предполагается оставлять на специальных счетах до тех пор, пока Москва не прекратит войну против Украины и не выполнит все усилия.

"Таким образом, финансирование войны с Украиной для Кремля станет невозможным", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что украинские представители продолжают работу с европейскими партнерами по шестому пакету санкций против России. "Чтобы они понимали необходимость этих шагов", - подытожил глава ОП.

Напомним, накануне стало известно о предложении Украины применить в отношении "Газпрома" так называемую "иранскую" модель санкций.

Отметим, Евросоюз готовит предложения по эмбарго на российскую нефть.

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