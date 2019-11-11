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В Офісі президента розроблять законопроект про статус капеланів

Новини » Політика     11.11.2019 - 14:08
В Офісі президента розроблять законопроект про статус капеланів
Фото: Офіс президента (РБК-Україна)

На думку Стефанчука, капелани повинні мати відповідний статус

Народні депутати спільно з Офісом президента і представниками Кабінету міністрів напрацьовують законопроект про статус капеланів. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Стефанчука, капелани, перебуваючи на передовій, повинні мати відповідний статус.

"У нас є ініціатива від капеланів України з тим, що вони хочуть регламентувати свій статус. Ми зараз співпрацюємо з офісом президента України та Кабінетом міністрів щоб правильно виписати ці речі. Тому що ці люди, які допомагають нашим захисникам на передовій повинні мати відповідний статус", - заявив Стефанчук.

Зазначимо, Верховна рада восьмого скликання прийняла за основу законопроект "Про військове капеланство" №10244-1. Однак у липні 2019 депутати в 200 голосів провалили голосування за розгляд законопроекту у другому читанні. Питання було знято з розгляду.

Раніше в Офісі президента повідомили, що планують почати роботу над законопроектом про статус військових капеланів.

Нагадаємо, робота над законопроектом, про запровадження інституту капеланства в Збройних силах України та в установах пенітенціарної системи почалася в 2013 році.

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