У Офісі президента розповіли про стан дружини Зеленського

Фото: Олена Зеленська (РБК-Україна)

Зеленський завтра знову пройде перевірку на коронавірус

Хвора на коронавірус дружина президента України Олена Зеленська сьогодні перебуває у стабільному стані. Зараз вона лікується в стаціонарі лікарні у Києві.

Про це повідомляє Офіс президента України в Telegram.

Зараз у Зеленської пневмонія середнього ступеня важкості, без дихальної недостатності. Дружина президента не потребує кисневої дотації та проходить антибактеріальну терапію.

Зеленська знаходиться в ізоляції під наглядом лікарів.

Зазначається, що Володимир Зеленський та діти президента здорові. Завтра вони пройдуть чергову перевірку на COVID-19.

Нагадаємо, коронавірус у дружини президента підтвердили минулого тижня, її відразу ж ізолювали від родини.

Цього тижня Зеленську госпіталізували до київської лікарні.

Після виявлення коронавірусу у дружини, Зеленський перейшов на особливий режим роботи та обмежив зустрічі.

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Автор: Дмитро Левицький