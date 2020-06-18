У Офісі президента розповіли про стан дружини Зеленського

Зеленський завтра знову пройде перевірку на коронавірус
Хвора на коронавірус дружина президента України Олена Зеленська сьогодні перебуває у стабільному стані. Зараз вона лікується в стаціонарі лікарні у Києві.
Про це повідомляє Офіс президента України в Telegram.
Зараз у Зеленської пневмонія середнього ступеня важкості, без дихальної недостатності. Дружина президента не потребує кисневої дотації та проходить антибактеріальну терапію.
Зеленська знаходиться в ізоляції під наглядом лікарів.
Зазначається, що Володимир Зеленський та діти президента здорові. Завтра вони пройдуть чергову перевірку на COVID-19.
Нагадаємо, коронавірус у дружини президента підтвердили минулого тижня, її відразу ж ізолювали від родини.
Цього тижня Зеленську госпіталізували до київської лікарні.
Після виявлення коронавірусу у дружини, Зеленський перейшов на особливий режим роботи та обмежив зустрічі.
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Автор: Дмитро Левицький