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В Офисе президента рассказали о результатах визита Блинкена

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 18:38
В Офисе президента рассказали о результатах визита Блинкена Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Офисе президента Украины рассказали о результатах визита Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев. У Зеленского назвали визит очень содержательным и насыщенным.

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, говорится в сообщении пресс-службы ОП.

"Перед этим визитом было много комментариев о том, что у приезда госсекретаря США в Украину будет более символическое значение в контексте международной политики и встречи между президентами США и России, которая готовится. Но на самом деле формат пребывания делегации США в Киеве показал, что это не просто о чем-то символическом. Это был очень содержательный и насыщенный визит. Важно, что госсекретарь США встречался с представителями Украины на всех уровнях - от самого высокого политического - с президентом Владимиром Зеленским - до общественного уровня. Это свидетельствует о том, что наше общество в целом имеет и будет иметь искреннюю и системную поддержку со стороны Соединенных Штатов", - заявил Подоляк.

В то же время, по его словам, ключевое содержание переговоров в Киеве - безопасность. Украинская сторона услышала очень важные вещи.

"Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США одинаково видят риски, которые есть сегодня. Совместно же определяем и пути для устранения этих рисков. Америка очень активно поддерживает и нашу государственную и, шире, общественную трансформацию, которая обеспечит полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО. Понятно, что взгляд на определенные детали еще требует дополнительного прояснения и иногда согласования, но направление нашей трансформации, ее ключевые элементы - все не просто приветствуется на Западе, но и мы получаем действенную помощь и действуем сообща. Например, в вопросе деолигархизации. Это фундаментальный процесс, начатый Владимиром Зеленским. Это изменит Украину коренным образом, наконец обеспечив условия для стабильного экономического роста и устойчивости государственных институтов", - добавил советник главы ОП.

В этом процессе, отметил Подоляк, как и во многих других, Украина с Америкой - союзники. И это было четко засвидетельствовано на переговорах в Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским госсекретарь США подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией в Украине. Он отметил, что этот вопрос является одним из самых важных для украинского народа.

Более подробно о том, как проходил визит Блинкена в Киев читайте в материале РБК-Украина.

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