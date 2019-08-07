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В Офісі президента розповіли подробиці розмови Зеленського та Путіна

Новини » Політика    07.08.2019 - 13:17
В Офісі президента розповіли подробиці розмови Зеленського та Путіна
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський та Путін обговорили урегулювання ситуації на Донбасі

Президент Володимир Зеленський та Володимир Путін, президент РФ, обговорили урегулювання ситуації на Донбасі після загибелі чотирьох українських військових. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, вони обговорили важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування. Крім того, президенти обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, необхідного для початку відновлювальних робіт і ремонту моста.

"Сторони обговорили ситуацію з нічними обстрілами, у результаті яких загинуло четверо українських військовослужбовців. Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення подібного", - йдеться у повідомленні.

Також під час телефонної розмови було обговорено питання обміну полоненими.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський після проведення термінового засідання з силовиками заявив, що зранку провів телефонну розмову з Путіним. Причиною розмови стала загибель чотирьох українських військових в результаті порушення припинення вогню бойовиками.

Крім того, український президент закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна як можна швидше зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі. Він уже анонсував переговори з Макроном і Меркель.

Зеленський анонсував переговори з Макрона і Меркель Зеленський подзвонив Путіну через загибель бійців на Донбасі
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
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