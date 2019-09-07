ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Офісі президента розповіли, коли почали готуватися до обміну

Новини » Політика    07.09.2019 - 15:29
В Офісі президента розповіли, коли почали готуватися до обміну
Фото: Кирило Тимошенко (РБК-Україна)

Обмін почав готуватися після того, як президенти України і РФ поспілкувалися по телефону

В Офісі президента України Володимира Зеленського розповіли, коли почали готуватися до обміну полоненими з Росією. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Тимошенко, обмін почав готуватися після телефонної розмови між президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

"Це готувалося деякий час. Процес почався з цієї дати, коли президенти України і Росії безпосередньо поспілкувалися з телефонного зв'язку. Далі працювали робочі групи. Дивіться, було два телефонних дзвінка. Під час першого почалися розмови і попередні роботи, а під час другого - вона активізувалася", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, телефонну розмову між Зеленським і Путіним відбувся 7 серпня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що троє звільнених українців потребують медичної допомоги. За словами Кирила Тимошенко, вони пройдуть лікування в "Феофанії".

Також повідомлялося, що перед обміном українських полонених заставляли писати прохання про помилування. Про це розповів звільнений полонений Павло Гриб.

Обмін полоненими між Україною і Росією: всі подробиці Троє звільнених українців пройдуть лікування у "Феофанії"
Новини України Російська ФедераціяУкраїнаобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся