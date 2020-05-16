В Офісі президента розповіли, які завдання стоять перед Нацрадою з питань реформ

Фото: Міхеіл Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі зазначив, що незабаром відбудуться консультації з провідними бізнес-асоціаціями України

Українська влада має намір впевнено рухатися шляхом реформ, і саме для посилення цього процесу Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7) та ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Саакашвілі, якій також був присутній на зустрічі, розповів послам G7 та ЄС про плани Національної ради з реформ.

Так, за його словами, президент поставив завдання удосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції та завершення реформи митниці. Крім того, серед завдань - координація міжнародної співпраці.

Голова виконкому реформ зазначив, що незабаром відбудуться консультації з провідними бізнес-асоціаціями України та напрацьована програма Національної ради реформ, яка буде представлена на затвердження президенту.

Крім того, Єрмак також представив послам Олександра Ольшанського, якого було призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Нагадаємо, ввечері 7 травня президент Зеленський підписав указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Зеленський висловив сподівання, що Саакашвілі зможе надати імпульс Нацраді реформ.

Пізніше Зеленський заявив, що очікує в найближчі місяці позитивних результатів від діяльності Саакашвілі на займаній посаді.

Автор: Олександра Діденко