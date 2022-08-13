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В Офисе президента рассказали, чем должна закончиться война в Украине

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия начала войну против Украины еще в 2014 году с момента захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться освобождением оккупированного полуострова.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Помимо освобождения Крыма, по словам Подоляка, война должна закончиться наказанием инициаторов так называемой "специальной военной операции".

"Россия начала войну против Украины

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые помогут Украине победить в войне против России, разрушив ее экономику и армию.

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