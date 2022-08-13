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В Офісі президента розповіли, чим має закінчитися війна в Україні

Фото: радник керівника офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія почала війну проти України ще в 2014 році з моменту захоплення Криму. Очевидно, що ця війна повинна закінчитися звільненням окупованого півострова.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter-аккаунт.

Крім звільнення Криму, за словами Подоляка, війна повинна закінчитися покаранням ініціаторів так званої "спеціальної військової операції".

"Росія почала війну проти України

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав п'ять кроків, які допоможуть Україні перемогти у війні проти Росії, зруйнувавши її економіку і армію.

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