В Офисе президента рассказали, чем должна закончиться война в Украине

Россия начала войну против Украины еще в 2014 году с момента захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться освобождением оккупированного полуострова.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО", поименно записанных в протоколе Совбеза России от 21 февраля. Все остальное будет хождением по кругу", - написал он.

Помимо освобождения Крыма, по словам Подоляка, война должна закончиться наказанием инициаторов так называемой "специальной военной операции".

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые помогут Украине победить в войне против России, разрушив ее экономику и армию.

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