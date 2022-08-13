В Офисе президента рассказали, чем должна закончиться война в Украине
Россия начала войну против Украины еще в 2014 году с момента захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться освобождением оккупированного полуострова.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Помимо освобождения Крыма, по словам Подоляка, война должна закончиться наказанием инициаторов так называемой "специальной военной операции".
"Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО", поименно записанных в протоколе Совбеза России от 21 февраля. Все остальное будет хождением по кругу", - написал он.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые помогут Украине победить в войне против России, разрушив ее экономику и армию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.