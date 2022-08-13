В Офісі президента розповіли, чим має закінчитися війна в Україні

Росія почала війну проти України ще в 2014 році з моменту захоплення Криму. Очевидно, що ця війна повинна закінчитися звільненням окупованого півострова.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter-аккаунт.

Крім звільнення Криму, за словами Подоляка, війна повинна закінчитися покаранням ініціаторів так званої "спеціальної військової операції". "Росія почала війну проти України і миру в 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна повинна закінчитися звільненням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів "СВО", поіменно записаних у протоколі Радбезу Росії від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу", - написав він.