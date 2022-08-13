ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Офісі президента розповіли, чим має закінчитися війна в Україні

Новость на русском →
Київ, Субота 13 серпня 2022 12:55
В Офісі президента розповіли, чим має закінчитися війна в Україні Фото: радник керівника офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія почала війну проти України ще в 2014 році з моменту захоплення Криму. Очевидно, що ця війна повинна закінчитися звільненням окупованого півострова.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter-аккаунт.

Крім звільнення Криму, за словами Подоляка, війна повинна закінчитися покаранням ініціаторів так званої "спеціальної військової операції".

"Росія почала війну проти України і миру в 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна повинна закінчитися звільненням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів "СВО", поіменно записаних у протоколі Радбезу Росії від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу", - написав він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав п'ять кроків, які допоможуть Україні перемогти у війні проти Росії, зруйнувавши її економіку і армію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Офіс президента Совбез РФ
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей