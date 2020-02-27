В Офісі президента попередили про фейки про відставку Хомчака

Фото: Руслан Хомчак (УНІАН)

Дана інформація є фейком

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак не подавав у відставку. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами джерела, дана інформація є брехливою.

"Ця інформація є фейком", - повідомили в ОП.

Зазначимо, інформацію про можливу відставку Руслана Хомчака поширив у Facebook колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягунов.

Нагадаємо, 21 травня минулого року президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України. На його місце був призначений Руслан Хомчак.

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що на Донбасі з трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петровському. По Золотому не було ніяких проблем з моменту розведення.