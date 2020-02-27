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В Офісі президента попередили про фейки про відставку Хомчака

Новини » Політика     27.02.2020 - 17:22
В Офісі президента попередили про фейки про відставку Хомчака
Фото: Руслан Хомчак (УНІАН)

Дана інформація є фейком

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак не подавав у відставку. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами джерела, дана інформація є брехливою.

"Ця інформація є фейком", - повідомили в ОП.

Зазначимо, інформацію про можливу відставку Руслана Хомчака поширив у Facebook колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягунов.

Нагадаємо, 21 травня минулого року президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України. На його місце був призначений Руслан Хомчак.

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що на Донбасі з трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петровському. По Золотому не було ніяких проблем з моменту розведення.

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