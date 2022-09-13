В Офисе президента представили рекомендации о гарантиях безопасности для Украины

Рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины презентовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Киеве.

В рекомендациях призывают к созданию Киевского договора безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты.

Предполагается многоуровневый подход к гарантиям: основная группа союзников должна взять на себя четкие обязательства по поддержке ВСУ, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.

Гаранты должны воздерживаться от отмены санкций против России, согласованных с 2014 года, пока Москва:

не прекратит агрессию против Украины;

не гарантирует, что в будущем не нападет на Украину;

не компенсирует Украине ущерб, нанесенный во время вторжения.

Предложенные рекомендации предусматривают:

Украине нужны ресурсы на содержание мощных ВСУ, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям России.

Многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабируемая передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.

Гарантии безопасности должны обозначать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть политически и юридически обязательными для выполнения.

Договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Пакет гарантий содержит превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера для предотвращения новой агрессии, а также меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Договор предусматривает полноценный санкционный пакет против РФ, а также может содержать дополнительные компоненты, как Соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО и региональные соглашения о безопасности в Черном море.

Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО.

Полный текст рекомендации - по ссылке.