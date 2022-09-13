В Офисе президента представили рекомендации о гарантиях безопасности для Украины

В Украине презентовали "Киевский договор безопасности", содержащий рекомендации для международных гарантий безопасности для Украины. В частности, он предусматривает удержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины презентовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Киеве.
В рекомендациях призывают к созданию Киевского договора безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты.
Предполагается многоуровневый подход к гарантиям: основная группа союзников должна взять на себя четкие обязательства по поддержке ВСУ, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.
Гаранты должны воздерживаться от отмены санкций против России, согласованных с 2014 года, пока Москва:
Полный текст рекомендации - по ссылке.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявлял, что одной из главных гарантий должен стать так называемый "воздушный щит", то есть предоставление Украине средств, которые помогут защитить небо от российских ракет и авиации.
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